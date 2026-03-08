香港ディズニーランド・リゾートでは2026年3月20日（金）から6月7日（日）まで春のスペシャルイベント“ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ2026”開催！新しいセーラー風コスチュームに身を包んだダッフィー＆フレンズとのキャラクターグリーティングや、全員が勢ぞろいするデイタイム・ショーなどを楽しむことができます。今回はイベントに先がけてひとあし早く実施された新コスチュームのダッフィー＆フレンズを紹介します。&#