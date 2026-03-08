サッカーJ1百年構想リーグ。ファジアーノ岡山はホームで京都サンガF.C.と対戦しました。両チーム得点のないまま迎えた後半39分、ファジアーノ岡山は松本昌也選手が先制ゴールを決め1対0。これを守って勝ち切ったファジアーノ、ホームで連勝です。次節は15日、アウェーで清水と対戦します。