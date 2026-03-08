ブルー・ベイLPGA米女子プロゴルフ（LPGA）ツアーのブルー・ベイLPGA最終日が8日、中国・海南島のジャン・レイク・ブルー・ベイGC（6712ヤード、パー72）で行われ、首位と4打差で出た竹田麗央（ヤマエグループHD）が10番を終えて首位と1打差の2位に浮上した。竹田はこの日、4番でボギーを叩くも6番でバーディーを奪取。サンデーバックナインに入ると10番もパーとし8アンダーとした。竹田は昨年の同大会で米ツアー通算2勝目を