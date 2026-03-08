【モデルプレス＝2026/03/08】SixTONESの松村北斗が、3月7日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。「第49回日本アカデミー賞」の授賞式へ出席する際の気恥ずかしさを語った。【写真】松村北斗「ちょっと特殊」な関係性の人気女優◆SixTONES松村北斗「日アカ」授賞式で森本慎太郎への気恥ずかしさ告白この日は、3月13日に行われる「第4