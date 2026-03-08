SixTONES松村北斗、広瀬すず＆川口春奈の間で“キャラ使い分け”が露呈？過去共演「日アカ」豪華女優陣との関係性語る
【モデルプレス＝2026/03/08】SixTONESの松村北斗が、3月7日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。「第49回日本アカデミー賞」の授賞式へ出席する際の気恥ずかしさを語った。
【写真】松村北斗「ちょっと特殊」な関係性の人気女優
この日は、3月13日に行われる「第49回日本アカデミー賞」の授賞式についてトークを展開。松村は、共演者の前では「すごい内に入った感じにするか、すごい弟気質で可愛くいくかって2択」とメンバーとの姿とは違うため、「SixTONESに共演者との空気見られるのが恥ずかしい」「あんまメンバーには見られたくない」と、同じく授賞式に出席する森本慎太郎には見られたくないのだという。
そこで田中は、映画「ファーストキス 1ST KISS」（2025）で共演した女優の松たか子への松村の接し方について質問。松村は「松さんはちょっと特殊で、ロートーンなのに偉大な松たか子というものにズケズケ入ってくみたいなのを楽しんでる」と明かし、さらに映画「夜明けのすべて」（2024）、連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（NHK／2021年度後期）で共演した女優の上白石萌音についても「上白石さんもちょっと（松さんに）近いかも」と、独特な距離感を語った。
松村は今回の授賞式出席で「慎太郎に見られることも諦める」と過去共演歴のある俳優らとの関係性を森本に知られてしまうのは仕方がないと口に。一方で「過去の共演者さんとか面識ある方が結構（いる）」と、授賞式には映画「秒速5センチメートル」（2025）で共演した女優の高畑充希や森七菜、映画「キリエのうた」（2023）で共演した女優の広瀬すずらが出席すると話し、それぞれとの関わり方が異なると説明した。
松村は「一瞬話題になったそうよ」と自身の接し方が異なる女優同士の会話によって、正体が露呈しかけたエピソードを披露する場面も。ドラマ「アンサンブル」（日本テレビ系／2025）の撮影中のこと、「楽しい作品だったから俺も喋ってたわけよ。川口春奈さん男気ある感じで、俺の“メンバーノリ”みたいなの引き出してくれたわけ」と回顧。しかし、川口と広瀬は仲が良く、2人の間で「広瀬すずさんが『松村さんって本当喋んないですよね』っていう話をしたら、川口さんが『え？松村さんだよね？』ってので…みたいなことがあったそうよ」と2人との関わり方が全くの別物だったため、広瀬、川口の間でチグハグな会話が生まれた瞬間があったとも明かしていた。（modelpress編集部）
