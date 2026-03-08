[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](ハトスタ)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 41 本吉勇貴DF 5 西山大雅DF 26 角田駿DF 55 小野寺健也MF 8 中村健人MF 10 人見拓哉MF 13 小泉隆斗MF 24 ロメロ・フランクMF 28 田部井悠MF 77 北條真汰FW 29 日野友貴控えGK 1 伊東倖希DF 4 井出敬大MF 7 久保田和音MF 32 海口彦太MF 35 南拓都MF 47 渡邉綾平FW 11 三宅海斗FW 15 菊島卓FW 99 奥田陽琉