ミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の木原龍一選手が2026年3月7日、サントリーからのプレゼントをSNSで公開した。「サントリー様より『山崎』を頂戴いたしました」木原選手は、自身のインスタグラムおよびXで「ウイスキーが大好きな私たちに、サントリー様より『山崎』を頂戴いたしました」と投稿。「このようなお心遣いに心より感謝申し上げます。大切にいただきます」とつ