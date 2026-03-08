メガハウスは、『銀魂』より「G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら沖田さん」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら沖田さん」(8,250円)『銀魂』より「沖田総悟」が、G.E.M.てのひらシリーズに登場。アイマスクを上げる仕草と、作中お馴染みの衣装で立体化。戦闘中とは異なり、ゆったりと