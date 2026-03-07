全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・駒込の寿司店『寿司 高はし』（高の字は本来、はしご高）です。食材・技・心意気、全部を詰め込んだ美しき寿司“気を抜かず、心を抜かず、手を抜かず”。これが駒込でちょうど40周年を迎えた店主の信条だ。一級品の食材を仕入れ、丁寧な仕込みをし、一貫ごとに確かな技で握る。寶ちらし6600円『寿司高はし』寶ちらし6600円ネタ