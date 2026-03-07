子どもを産むなら離婚する――。新しい命を授かった喜びも束の間、夫から突きつけられたのは、あまりに非情な選択でした。切実な相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。相談者の女性は、結婚から1カ月も経たないうちに妊娠が判明しました。ところが、その報告を受けた夫の態度は一変。「早くおろせ」「認知もしない。養育費も払わない」と出産に強く反対するようになったといいます。さらに、容姿を執拗に貶めるような人格