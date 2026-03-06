淡路島・鳴門海峡(大鳴門橋)を望むリゾートホテル「ホテルアナガ」は、2025年4月に愛犬と同室滞在ができるラグジュアリールームを新たにオープンします。 ホテルアナガ「ラグジュアリールーム」 淡路島・鳴門海峡(大鳴門橋)を望むリゾートホテル「ホテルアナガ」は、2025年4月に愛犬と同室滞在ができるラグジュアリールームを新たにオープン。「ドギー・ヴィラ」に新たな客室が加わり、ホテルで唯一瀬戸内海を一望