「エクストレイルNISMO」のパワーユニットを搭載した「ノートオーラ」!?2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」に日産と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が出展した「ノートオーラ NISMO RS コンセプト（以下、ノートオーラ NISMO RS）」。その最大の注目点は、コンパクトカーの域を超越する高性能化を果たしたパワートレインにあります。【画像】超カッコいい！