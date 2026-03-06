【モデルプレス＝2026/03/06】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月4日に更新された。雰囲気をガラリと変えた“マンバメイク”姿を披露し、話題になっている。【写真】小学生姫ギャル「誰かと思った」別人級のマンバメイク姿◆りりぴ「マンバメイク」ショット公開投稿では「だーーれだっ」「＃KOGYARU」「＃マンバメイク」とつづり、普段の