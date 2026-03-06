【WWE】SMACK DOWN（2月27日・日本時間28日／ケンタッキー・ルイビル）【映像】249kg→120kgに“激痩せ”セレブラッパーの衝撃ビジュアルスケールが違い過ぎる驚きの大減量で、半分の体重になったアメリカの太っちょセレブ・ラッパーがWWEに再登場し、会場は騒然。245キロのボディが125キロ減量で半分が消失し、その精悍な顔つきにファンから「2人分消えてる」「痩せたなぁ」と驚きの声が相次い