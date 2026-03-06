1985年から41年間に渡り放送されてきたTBS系のバラエティー番組「アッコにおまかせ！」の後番組が決定した。 「アッコにおまかせ！」の後番組には、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が司会を担当する「上田晋也のサンデーQ」となり、「アッコ」と同じく生放送情報番組となる予定だ。内容に関してはまだ明かされていないが、国内外のニュースを紹介し出演者の疑問を専門家がその場で解消してい