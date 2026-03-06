「NoBorder」の公式Xアカウントが2026年3月5日、高市早苗首相が関与を否定したことで波紋を広げた仮想通貨「SANAE TOKEN」を発行している「Japan is Backプロジェクト」の中止を発表した。実業家の溝口勇児氏率いる「NoBorder DAO」発の仮想通貨「SANAE TOKEN」は、実業家の溝口勇児氏が率いるプロジェクト「NoBorder DAO」が、「民主主義のアップデートを目指すプロジェクト」との触れ込みで2月25日にリリースした仮想通貨だ。免