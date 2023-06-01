4月11日（土）からテレ東系列にて放送開始されるアニメ『キルアオ』のPVが公開され、オープニングテーマがaespaの新曲「ATTITUDE」、エンディングテーマはRIIZEの新曲「KILL SHOT」に決定したことが明らかになった。 今作は週刊少年ジャンプで連載された藤巻忠俊による学園コメディアクション漫画のアニメ化作品。aespaが歌う「ATTITUDE」の映像では、主人公・大狼⼗三（CV: 三瓶由布⼦）が「僕は、普通の中学⼀