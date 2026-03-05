３日、被害を受けたゴレスターン宮殿。（テヘラン＝新華社配信）【新華社テヘラン3月5日】イランの首都テヘランにあり、国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産に登録されているゴレスターン宮殿が、空爆の被害を受けた。３日、被害を受けたゴレスターン宮殿。（テヘラン＝新華社配信）３日、被害を受けたゴレスターン宮殿。（テヘラン＝新華社配信）３日、被害を受けたゴレスターン宮殿。（テヘラン＝新華社配信）３日、被害