プジョー“市販車最強”のFFスポーツ2010年にデビューし、その流麗なスタイリングで人気を博したプジョー「RCZ」。そのハイパフォーマンスモデルとして登場したのが、同ブランドのモータースポーツ部門が開発を主導した「RCZ R」です。RCZ Rは、2014年4月に日本国内で150台のみ発売されたハイパフォーマンスクーペです。開発にはプジョーのモータースポーツ部門「PEUGEOT SPORT（プジョー・スポール）」が関わり、同社の技術と