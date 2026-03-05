プジョー“市販車最強”のFFスポーツ

2010年にデビューし、その流麗なスタイリングで人気を博したプジョー「RCZ」。そのハイパフォーマンスモデルとして登場したのが、同ブランドのモータースポーツ部門が開発を主導した「RCZ R」です。

RCZ Rは、2014年4月に日本国内で150台のみ発売されたハイパフォーマンスクーペです。開発にはプジョーのモータースポーツ部門「PEUGEOT SPORT（プジョー・スポール）」が関わり、同社の技術とノウハウが惜しみなく投入されたモデルとして登場しました。

4人乗りで、ボディサイズは全長4295mm×全幅1845mm×全高1350mmです。

現在販売されているホンダのスペシャリティクーペ新型「プレリュード」も、Cセグメント級のクーペとして近いサイズ感を持っていますが、RCZ Rはそのキャラクターが大きく異なります。

高い環境性能とスムーズな走りを重視したハイブリッドクーペである新型プレリュードに対し、RCZ Rは内燃機関のパワーを限界まで引き出した、いわば“ピュアスポーツ”ともいえるモデルです。

搭載されるエンジンは1.6リッター直列4気筒ターボ。排気量こそ小さいものの、F1レベルのアルミ素材を使用したピストンヘッドや、耐久性を高める特殊加工が施されたシリンダーブロックなど、モータースポーツ由来の技術が採用されています。

その結果、最高出力270馬力・最大トルク330Nmを発生。リッターあたり約170馬力という非常に高い出力を実現しました。

これは標準モデルのRCZ（200馬力仕様）と比べて約35％の出力向上であり、当時のプジョー市販車としては最強レベルのスペックでした。

トランスミッションは6速MTのみ。ハンドル位置も左のみという硬派な設定です。

駆動方式はFF（前輪駆動）ですが、トルセンLSDを標準装備することで強力なパワーを効率よく路面へ伝え、高いコーナリング性能を実現しています。

足回りには専用チューニングされたサスペンションを採用。さらにフロントには380mmの大径ディスクローターと、“PEUGEOT SPORT”のロゴ入りの4ポッドレッドブレーキキャリパーが装備され、本格的なスポーツ性能を支えています。

エクステリアでは固定式大型リアスポイラーや2本出しマフラーを採用するなど、ハイパフォーマンスモデルらしい迫力あるスタイルが特徴です。

また、モデルライフ終盤となる2015年9月には、このRCZ Rをベースにカーボンルーフなどを追加装備した最終モデル「RCZ R Final Version」も30台限定で発売されました。

現在の中古車市場では、RCZ Rは300万円前後で取引されています。

当時の新車価格は540万円（Final Versionは550万8000円）だったことを考えると決して安価とはいえませんが、希少性や高性能を考えれば魅力的な価格帯といえるかもしれません。

なお、現在販売されている新型プレリュードの新車価格（消費税込）は617万9800円です。

新型プレリュードよりも低い価格で、個性的な欧州クーペのデザインと本格スポーツの走りを楽しめる点は、中古車ならではの魅力といえるでしょう。

もちろん、最新の安全装備や燃費性能、そして故障リスクの低さという点では新車に軍配が上がります。輸入中古車であるRCZ Rには、相応のメンテナンスや維持費が必要になる可能性もあります。

それでも、希少な欧州スポーツクーペとして今なお独自の魅力を放つ1台といえるでしょう。

こうしたRCZ Rに対してSNSでは、「個性的でいいクルマだよね」「斬新なデザインがカッコいい」といった声が見られました。

また、「ハイパワーFFで6速MTは最高」「好きな人にはたまらないタイプのクルマ」と、そのキャラクターを評価するコメントもあります。

一方で、「輸入車だからトラブルが心配」「維持費が気になる」といった現実的な意見も寄せられています。

さらに「デザイン的にはMRっぽい」「今見ても魅力的」といった声もあり、独特のスタイリングは現在でも多くのクルマ好きの印象に残っているようです。