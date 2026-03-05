アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ブライトン戦を振り返った。4日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグ第29節が4日に行われ、アーセナルはブライトンと対戦。9分にブカヨ・サカが先制点を決めると、このリードを最後まで守り切り、1−0で完封勝利を収めた。この結果、今節マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストと2−2で引き分けたため、暫定ながら2位との勝ち点差を「7」に広げるこ