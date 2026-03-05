昨日4日、日本気象協会は最新の桜開花・満開予想を発表しました。東北は桜の開花・満開ともに平年より早い所が多く、仙台は4月2日に開花する予想です。一方、今週末は日本海側で雨が雪に変わり、風も強まる見込みです。来週後半は南部を中心に晴れて春らしい陽気の日が増えそうです。桜前線は急ピッチでみちのく入りへ昨日4日、日本気象協会は最新の桜開花・満開予想を発表しました。東北では、福島が4月1日、仙台が4月2日、青森が