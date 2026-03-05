楽天グループは2月25日、楽天銀行、楽天カード、楽天証券ホールディングスなどの金融事業を、10月をめどに一つのグループに集約すると発表した。「なぜ今さら統合するのか」疑問視する声も「楽天銀行傘下に子会社として楽天カード、楽天証券などを置く形が想定されている。子会社は資金調達を銀行から短期で賄えるようになり、数百億円分の金利コスト削減に繋がる。アプリも一つに纏め、利便性向上も目指す」（金融関係者）楽