ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月4日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演した。住宅の賃料アップが叫ばれる中、家賃の値上げに直面した際の対策を語った。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「全国賃貸住宅新聞が独自に行なった調査によると、今年は去年から続く賃料アップの