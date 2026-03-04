クリニックフォアグループは3月3日、「働く人の花粉症対策に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年1月19日〜1月23日、働く花粉症の男女309名を対象にインターネットで行われた。○働く人の花粉症対策状況と勤務への影響花粉症による仕事のパフォーマンス低下を感じていると回答した288名に、パフォーマンス低下への対処状況について調査した。その結果、14%が「十分に対処できている」、44%が「ある程度は対処できている」と