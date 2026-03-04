SBIプリズム少額短期保険は3月3日、「うさぎの名前ランキング」を発表した。同ランキングは、2025年1月〜12月までの新規契約件数をもとに算出した。○新規契約ランキングで「ムギ」が1位に2025年新規契約ランキングでは、前年3位だった「ムギ」が堂々の1位に輝いた。2位は「ラテ」、3位は「モカ」と飲み物や食べ物にちなんだ名前が並んだ。2024年の新規ランキングで1位だった「モカ」が3位へ後退。代わって1位となった「ムギ」は、