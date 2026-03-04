ブリュードッグ・カンパニー・ジャパンは3月3日、クラフトビールブランドBREWDOGから、日本限定の新たな旗艦品「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)を全国のファミリーマート酒類取扱い店で先行発売した。「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)日本におけるクラフトビール市場はまだまだ一部の愛好家のもの、特別なものという印象が根強いが、同商品はそのハードルを壊すために生まれた。"GOOD BUDDY"とは、良き相棒という意味。ポジテ