英国発クラフトビールBREWDOGの日本限定商品「GOOD BUDDY」ファミマで先行発売 - 爽やかで軽やかな飲み口
ブリュードッグ・カンパニー・ジャパンは3月3日、クラフトビールブランドBREWDOGから、日本限定の新たな旗艦品「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)を全国のファミリーマート酒類取扱い店で先行発売した。
「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)
日本におけるクラフトビール市場はまだまだ一部の愛好家のもの、特別なものという印象が根強いが、同商品はそのハードルを壊すために生まれた。"GOOD BUDDY"とは、良き相棒という意味。ポジティブなバイブスをまとった犬のアイコン、セッションIPAの構えず楽しめる味わい、そして親しみやすいネーミング。クラフトビールの世界への新たな入口であると同時に、日常に寄り添う"次の定番"を目指した1本である。
「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)
柑橘を思わせる爽やかなホップアロマと、軽やかな飲み口が特徴のセッションIPA。苦味は穏やかで、香りは華やか。後味はすっきり。パッケージ、ネーミング、味わい。そのすべてが、クラフトビールの入口としての親しみやすさを体現している。
なお、同商品の売上の一部は、犬と人が共に暮らす社会を応援する活動に活用される予定だ。
「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)
日本におけるクラフトビール市場はまだまだ一部の愛好家のもの、特別なものという印象が根強いが、同商品はそのハードルを壊すために生まれた。"GOOD BUDDY"とは、良き相棒という意味。ポジティブなバイブスをまとった犬のアイコン、セッションIPAの構えず楽しめる味わい、そして親しみやすいネーミング。クラフトビールの世界への新たな入口であると同時に、日常に寄り添う"次の定番"を目指した1本である。
「GOOD BUDDY」(参考小売価格429円)
柑橘を思わせる爽やかなホップアロマと、軽やかな飲み口が特徴のセッションIPA。苦味は穏やかで、香りは華やか。後味はすっきり。パッケージ、ネーミング、味わい。そのすべてが、クラフトビールの入口としての親しみやすさを体現している。
なお、同商品の売上の一部は、犬と人が共に暮らす社会を応援する活動に活用される予定だ。