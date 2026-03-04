【プレミアリーグ第29節】(Elland Road)リーズ 0-1(前半0-0)サンダーランド<得点者>[サ]アビブ・ディアラ(70分)<警告>[リ]ウィルフリード・ニョント(90分)[サ]ルーク・オニエン(45分+2)、アビブ・ディアラ(58分)、オマル・アルデレーテ(63分)└田中碧がプレミア6戦連続出番なし、週末のFA杯で出場なるか…リーズはサンダーランドに完封負けで2連敗