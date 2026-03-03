午後7時過ぎにプレーボール→2時間26分で試合終了野球日本代表「侍ジャパン」は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に臨み、3-4で敗れた。5日から開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）まで残り1試合となった。一方で野球ファンは、あまり馴染み光景に驚きを隠せなかった。侍ジャパンは2月27、28日に中日と強化試合を行った。そして2日からはメジャ