「1週間に1回、なんか観ちゃってる」毎週欠かさず観ているというオーディション番組を、歌手でタレント・あのが2月24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で明かした。あの○「最新のやつとか、なんかヤバかった」「かわいいから見ちゃう」YouTubeの話題になり、キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL(ラストコール)』にハマっていると語ったあの。「私をキャバクラに入