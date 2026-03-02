オランウータンのぬいぐるみを母代わりに、懸命に群れに馴染もうとする姿に応援の声が集まっている、市川市動植物園（千葉県市川市）の子ザル「パンチ」。それと対照的に、人のまねをして人とふれあう姿が注目を集めてきたのが、チンパンジーの「パンくん」だ。パンチをめぐっては、他の猿から攻撃されるような動画が拡散されると、「かわいそう」との声も上がった。それでも、人工保育のまま人と暮らすのではなく、群れへと戻るこ