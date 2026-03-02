きのう（1日）から全国一斉に「春の火災予防運動」が始まりました。岡山市でオープニングセレモニーが行われ、火の取り扱いに注意するよう呼びかけられました。 【写真を見る】【春の火災予防運動】岡山市消防局管内の火災件数は昨年度の約2倍に増加火の取り扱いに注意を呼びかけ【岡山】 「火災予防運動の期間中です。ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします」 空気の乾燥や強風の影響で、3月は火災が発