シャオミ・ジャパンは、紛失防止スマートタグ「Xiaomi Tag」を発売した。価格は単品で1980円、4個セットで5980円。 「Xiaomi Tag」は、Appleの「探す」アプリとGoogleの「Find Hub」に対応した紛失防止スマートタグ。近くにあるデバイスが検知できるBluetooth信号を発信し、受け取った他者のデバイスが位置情報を匿名でクラウドへ送信することで、アプリ上の地図でタグの場所をユーザーが確認で