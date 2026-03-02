シャオミ・ジャパンは、紛失防止スマートタグ「Xiaomi Tag」を発売した。価格は単品で1980円、4個セットで5980円。

「Xiaomi Tag」は、Appleの「探す」アプリとGoogleの「Find Hub」に対応した紛失防止スマートタグ。近くにあるデバイスが検知できるBluetooth信号を発信し、受け取った他者のデバイスが位置情報を匿名でクラウドへ送信することで、アプリ上の地図でタグの場所をユーザーが確認できる仕組み。

近距離では内蔵の圧電ブザーを鳴らして音で探せるほか、持ち物が手元から離れた際に通知を送る「置き忘れアラート」機能を備える。また、あらかじめ「利用頻度の高い場所」を設定しておくことで、自宅など特定の場所での不要な通知を抑えることも可能。

プライバシー保護と紛失モード

位置情報は送信中に暗号化され、所有者本人以外は確認できない設計となっている。また、身に覚えのないタグが一定時間一緒に移動している場合に通知する「トラッキング防止アラート」にも対応する。

タグを「紛失モード」に設定すると、発見者が所有者の連絡先を確認できるようになる。Appleユーザーの場合はNFC対応スマートフォンでタグにタッチ、Googleユーザーの場合はタグが検知された際のポップアップから詳細を表示する。

大きさは46.5×31×7.2mm、重さは10g。IP67等級の防塵・防水性能を備え、スピーカーは、内蔵圧電ブザーを搭載した。販売チャネルは、Xiaomi Store、公式サイト「mi.com」、楽天市場、Amazon、TikTok Shopとなる。