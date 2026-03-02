この世界には無数の物語が存在する。物語は決して人のためになるものばかりではないが、人間を人間たらしめているのかもしれない。Xに2月中旬に投稿された『ゆくゆく神話大全』は、物語の持つ力を感じられる漫画である。 【漫画】『ゆくゆく神話大全』を読む 合理的に設計された街・テリウスでは、今日もいつも通りの変わらない日常が始まる。市内を走る電車の運転手の青年は指示通りに職務を全うしているが、謎の少女・ミル