自分の近くでスマートグラスをかけている人がいることを知らせるアプリ「Nearby Glasses」が公開されました。 Nearby Glassesは、スマートグラスが発信する小さなデータパケット「Bluetooth Advertising Frames」を探し出し、特定のメーカーのパケットを検出すると通知する仕組み。 このアプリはバックグラウンドで動作します。スキャンを開始すると、デバッグログが検出内容を表示。スマートグラスが近くにあると、「ス