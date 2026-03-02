3月3日をもって引退する南田美知雄調教師（美浦）は、小倉11Rに出走したピンクジン（嶋田純次騎手、13着）が最後の出走となった。長年にわたり競馬界を支えてきた南田調教師は、この日をもって第一線から退くこととなった。南田調教師は「皆様のおかげで、楽しい時を過ごさせていただきました」と感謝を述べ、自身が競馬界に入った当時を振り返った。「私が（競馬界に）入った頃は、ハイセイコーが出てきて、その後にトウシ