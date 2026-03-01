セリエA第27節が3月1日に行われ、ミランは敵地でクレモネーゼと対戦した。前節終了時点で15勝9分2敗の成績を残し、勝ち点「54」を積み上げて2位につけるミラン。首位を走るインテルは既に今節を終え、順調に勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の暫定順位表では両者の勝ち点差は「13」まで広がっている。次節、直接対決のミラノ・ダービーに少しでも勝ち点差を縮めて臨むためにも、今節は負けられないゲームだ。17位と残留