茨城県在住の50代女性・Mさんが20代だったころの思い出だ。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち当時妊娠8か月だった彼女はその日、自宅のある茨城県から、親戚の澄む横浜へやってきていたという。＜Mさんからのおたより＞30年以上前の横浜での出来事。私は妊娠8か月でした。無謀にも夫と二人で茨城県から、横浜の親戚のうちへ出掛けてきていました。その途中で日吉駅から乗った電車は満員でした。とても若い男性客が...