【ラ・リーガ第26節】(ソン・モイス)マジョルカ 0-1(前半0-1)ソシエダ<得点者>[ソ]カルロス・ソレール(36分)<警告>[ソ]ジョン・アランブル(67分)、ジョン・ゴロチャテギ(82分)観衆:17,120人