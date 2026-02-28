中東情勢が再び緊迫の度を増している。2月28日、米国と同盟国による大規模な対イラン軍事攻撃が実施され、イランも報復に踏み切った。核開発を巡る緊張が一気に軍事衝突へと転化した今回の事態は、北朝鮮の金正恩総書記がかねて強調してきた「核の実戦使用」論の危険性を改めて浮き彫りにしている。昨年6月、デイリーNKの北朝鮮内部消息筋は、金氏がイスラエルとイランの軍事衝突を「帝国主義勢力と主権国家の典型的対決」と位置づ