元AKB48で女優の梅田彩佳（37）が28日までにXを更新。電車の中でマスクをしていない人への複雑な胸中を吐露した。「電車の中、マスクしてない人に限ってバリ咳してるの、顔面ビンタしたくなります。マスクしてください！！！」と指摘。「エチケットとして他の人のことも考えてね！！という心の叫び」とつづった。さらに別の投稿で「なんかめちゃくちゃいいねとリプライきてびっくりしたでも本当にそうだよ。インフルや風邪流