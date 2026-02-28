2025年のふるさと納税制度の改正により、ポータルサイトなどを通じた寄付に対するポイント等の付与が廃止されました。寄付によるポイント還元も、ふるさと納税の魅力と捉えていた人は、改正により損をするのではないかと感じるかもしれません。 今回は、ふるさと納税制度の改正によりどう変わったのか、また改正された理由やポイント還元がなくなったときの控除などについてご紹介します。 改正でふるさと納税