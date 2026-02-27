【モデルプレス＝2026/02/27】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のまみ、天海りこ、たまごあゆみ、桜咲みお、りんにインタビューを実施し、コンビニの絶品グルメについて調査した。【写真】SNSでバズりまくる美女がおすすめするコンビニグルメ◆まみ＜コンビニ絶品グルメ：こんにゃく＞カップに丸いこんにゃくが10個くらい