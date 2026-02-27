【その他の画像・動画等を元記事で観る】デビュー20周年を迎えたMay’nが、シングル2曲を2026年3月4日に同時配信リリースする。現在、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌で大きな話題を呼び、“ヒーローを歌う声”として改めて存在感を示しているMay’n。その勢いの中で届けられる今作は、彼女の現在地を鮮やかに映し出す2曲だ。そのうちの1曲は、中国動画プラットフォームbilibiliで300万回以上の再生を突破したスマホ