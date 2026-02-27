犬に人間用のプロテインはNG！ 結論として、人間用のプロテインを犬に与えるのは原則おすすめできません。 プロテイン自体がすべて「毒」という意味ではありませんが、人間向けは味や目的に合わせて成分が調整されており、犬にとっては想定外の添加物や過剰になりやすい栄養設計になっていることがあります。 特に注意したいのは、犬に危険な成分が紛れているケースです。 たとえばキシリトール、チョコ・ココア