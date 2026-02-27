「BCNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）3位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）4位Ideapad Slim 5 Light Gen 1083J20054JP（レノボ・ジャパン）5位LAVIE SOL プラチナシルバーS1355/LAS（NEC）6位LAVIE N16