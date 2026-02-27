この投稿をInstagramで見る 松岡修造Shuzo Matsuoka(@shuzo_dekiru)がシェアした投稿"元プロテニス選手でタレントの松岡修造が26日までに自身のインスタグラムを更新。松岡は「今回のミラノ・コルティナオリンピック。幸運にも、４つの会場すべてを巡ることができ、僕にとってはまさに“イタリアを旅するオリンピック”でした」と報告し、現地での写真を複数枚投稿した。続けての更新では、五輪の“伝える側”として