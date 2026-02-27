松岡修造、ミラノからの帰国報告にファン歓喜「お帰りなさい！」「やはり太陽神」の声
"元プロテニス選手でタレントの松岡修造が26日までに自身のインスタグラムを更新。
松岡は「今回のミラノ・コルティナオリンピック。幸運にも、４つの会場すべてを巡ることができ、僕にとってはまさに“イタリアを旅するオリンピック”でした」と報告し、現地での写真を複数枚投稿した。
続けての更新では、五輪の“伝える側”として今回で15回目になることを明かし、「それだけ回を重ねても、慣れることは一切ありません。いつも新たな気持ちで臨めるのは、４年に１度のこの舞台が、それほどまでに特別だからです」と、長年携わってきた五輪への特別な思いをつづった。投稿では、フリーアナウンサーのヒロド歩美とミラノ大聖堂前で撮影したツーショットなどもアップしている。
さらに「今回のオリンピックでも数多くのドラマが生まれ、笑顔も、涙も、その一瞬一瞬が本物でした。『これぞオリンピック！』と心震える瞬間が、何度もありました」と現地での感動を振り返り、「支えてくださる皆さんに、心から感謝しています」と熱い言葉で締めくくった。
この投稿には、ファンから多くのコメントが殺到。松岡が海外から帰国すると「やはり太陽神の貴方がご帰国なさると気温が高くなる」「やっぱり修造が日本に帰ってくると、日本の気温が高くなる」といった声や、「修造さんお帰りなさい!」などの反響が寄せられている。